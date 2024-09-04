Еще 30 мусорных площадок в Подольске оборудуют видеокамерами к концу года

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В городском округе Подольск зоны для сбора мусора оснащают камерами видеонаблюдения. Сейчас в муниципалитете работают 17 видеокамер, еще 30 устройств установят до конца 2024 года.

Видеокамеры на мусорных площадках подключают к системе «Безопасный регион». Она помогает выявлять и штрафовать нарушителей, которые нелегально сбрасывают отходы, экономя на оплате услуг по вывозу мусора.

«Главными задачами на сегодня остаются борьба с серыми возчиками и работа с коммерческими предприятиями. И те, и другие используют в своих целях контейнерные площадки у домов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

К концу текущего года в округе разместят 30 видеокамер. Чтобы эффективно мониторить площадки проработают оптимальный угол наклона при их установке.

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Belkin Alexey/news.ru

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