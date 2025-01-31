Еще 30 молодых предпринимателей Подмосковья получат гранты по миллиону рублей

Регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства « Создай Наше » началась в Подмосковье. 30 победителей получат гранты по миллиону рублей на реализацию своих проектов.

Совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» приглашает к участию начинающих бизнесменов в возрасте от 14 до 28 лет. По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по миллиону рублей.

«Это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса. Агентство стремится поддержать инициативных молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

С 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена назовут 26 мая во время торжественной церемонии награждения.

«В прошлом году мы увидели большой интерес к конкурсу со стороны молодежи. Желание участвовать изъявили более пяти тысяч человек из 88 регионов страны. Поэтому приняли решение сделать второй сезон», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Регистрация на конкурс «Создай Наше» открыта до 15:00 3 марта. Заявку можно подать на цифровой платформе МСП.РФ.