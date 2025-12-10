Еще 30 млрд рублей направят на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье

В Подмосковье продолжается обновление систем теплоснабжения, несмотря на разгар отопительного сезона. Работы идут круглый год благодаря проектному подходу: заранее продуманным закупкам, планированию и детальному анализу состояния сетей. В 2026 году на программу модернизации теплового хозяйства планируют направить 34 миллиарда рублей.

Сейчас модернизация проходит с применением современных материалов и технологий. На объектах устанавливают умные тепловые пункты, которые автоматически регулируют подачу тепла. На сетях монтируют композитные трубы, рассчитанные на срок службы до 50 лет, а цифровые датчики позволяют отслеживать давление и температуру в режиме реального времени и заранее предупреждать о возможных неисправностях. Также внедряются компактные модульные котельные с высоким КПД до 98%.

«Второй год по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется самая масштабная программа модернизации системы теплоснабжения в стране. За это время капитально отремонтированы, реконструированы или построены более 200 источников тепла и 527 километров сетей. Общий объем финансирования составил более 55 миллиардов рублей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Наиболее масштабные работы провели в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове, Егорьевске, Солнечногорске, Серебряных Прудах и Подольске.

В 2026 году в Московской области обновят 323 объекта, включая 160 километров тепловых сетей, 87 котельных, 59 блочно-модульных котельных и 67 центральных тепловых пунктов.