Еще 30 медицинских объектов построят и отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Масштабная программа по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения продолжается в Подмосковье. В 2025 году в регионе построят или отремонтируют еще 30 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов.

«Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей. В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями», — говорит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В ближайшее время медицинским организациям Подмосковья планируют дать возможность продлевать рецепты на льготные лекарства через телемедицинские консультации. Это значительно снизит нагрузку на первичное звено.

Полный список объектов здравоохранения, которые построят или отремонтируют в 2025 году, можно найти на сайте Мособлдумы.