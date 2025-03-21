Еще 30 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Истре в 2025 году

Больше всего кровель многоквартирных домов обновят в этом году в Дедовске муниципального округа Истра. С каждым годом обращений о протечке от жителей все меньше: почти 90%, или 101 крышу, уже привели в порядок.

Однако работу по обновлению кровель в муниципальном округе Истра продолжат и в текущем году. Так, в Дедовске крыши не ремонтировали десятилетиями. Специалисты уже закончили работы в доме № 10 на Керамической улице и в доме № 59 на Октябрьской улице в поселке Глебовский. Кровли уже начали обновлять по 13 адресам: по пяти — в Истре, по шести — в Дедовске, а также в Агрогородке и Глебовском.

Отметим, что в 2024 году строители выполнили капитальный ремонт 42 крыш. Больше всего кровель восстановили в Дедовске: здесь долгие годы больше всего жалоб от жителей города поступало по вопросу протечки крыш.