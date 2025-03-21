Еще 30 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Истре в 2025 году

Больше всего кровель многоквартирных домов обновят в этом году в Дедовске муниципального округа Истра. С каждым годом обращений о протечке от жителей все меньше: почти 90%, или 101 крышу, уже привели в порядок.
Однако работу по обновлению кровель в муниципальном округе Истра продолжат и в текущем году. Так, в Дедовске крыши не ремонтировали десятилетиями. Специалисты уже закончили работы в доме № 10 на Керамической улице и в доме № 59 на Октябрьской улице в поселке Глебовский. Кровли уже начали обновлять по 13 адресам: по пяти — в Истре, по шести — в Дедовске, а также в Агрогородке и Глебовском.
Отметим, что в 2024 году строители выполнили капитальный ремонт 42 крыш. Больше всего кровель восстановили в Дедовске: здесь долгие годы больше всего жалоб от жителей города поступало по вопросу протечки крыш.
Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной
Реконструкцию боя у реки Шпрея в Германии в 1945 году покажут в Дубне
Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу
Образовательный проект из Химок представили на всероссийской премии «Служение»
Жителям Дубны напомнили правила безопасного поведения на ж/д путях
Экскурсию на производство молочной продукции провели для студентов в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте