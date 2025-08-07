Еще 30 километров дорог отремонтировали в Истре по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 14 участков региональных дорог в Истринском округе. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обновили 30 километров асфальтобетонного покрытия. Ремонт продолжается на участках от станции Холщевики до Казанской церкви в деревне Глебово и от деревни Троицы до пересечения с Волоколамским шоссе в селе Лужки.

«Здесь ежедневно проезжает более 10 тысяч автомобилистов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среди уже отремонтированных объектов — улицы Босова и Юбилейная в Истре, которые ежесуточно обслуживают более пяти тысяч транспортных средств.

Также проведены работы на трех участках Волоколамского шоссе, включая отрезок через хутор Березка, город Дедовск и отрезок от остановки «Рынок» до улицы Советской в Истре — эти магистрали ежедневно используют свыше 40 тысяч человек.

Ремонт прошел и на трассе «ММК — Духанино — Андреевское — Истра», где от Центральной кольцевой автодороги до ЛПХ Сокольники заменили более пяти километров полотна. Специалисты также отремонтировали дороги в Дедовске, поселке Снегири и селе Павловская Слобода.

На всех участках только обновляют покрытие, но и укрепляют обочины, повышая безопасность дорожного движения.