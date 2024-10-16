Еще 30 имен погибших на СВО бойцов увековечили на граните в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске добавили 30 новых имен на памятник «Черный Тюльпан», увековечивающий жителей округа, погибших при выполнении задания в зоне специальной военной операции. Эти люди отдали свои жизни в боях за Родину, за мир без фашизма и за будущее наших детей.

Торжественное открытие обновленного мемориала завершилось минутой молчания, оружейными залпами и церемонией возложения цветов к мемориалу погибшим Героям.

Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о павших. Он отметил, что герои живы, пока жива память о них.

«Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — отметил Пензов.

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