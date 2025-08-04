Еще 30 детских площадок обновят в Лобне в 2025 году

Масштабную модернизацию игровых площадок планируют провести в текущем году в городском округе. Всего будет обновлено 30 объектов.

Жители многоквартирных домов, на дворовых территориях которых установят площадки, принимали активное участие в выборе игровых элементов путем голосования в домовых чатах.

Глава городского округа Анна Кротова сообщила, что девять детских площадок уже полностью готовы. Работы по остальным адресам должны закончить до конца сентября. «Новые игровые зоны будут обустроены во дворах по всему городу, чтобы каждый ребенок мог найти место для веселых игр», — подчеркнула Анна Кротова.

Кроме того, в 2025 году в муниципалитете модернизируют семь спортивных площадок. Ребята постарше смогут поиграть на них в футбол, баскетбол и позаниматься на тренажерах. Уже полностью готова площадка на улице Юности, 1.