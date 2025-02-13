Еще 30 детских игровых площадок обновят в Коломне в 2025 году

В Коломне продолжается модернизация детских площадок. В Озерах появятся четыре новые зоны для малышей, а всего в муниципалитете к концу года обновят 30 игровых городков.

В прошлом году во дворах и на общественных территориях Коломны установили 32 новые детские площадки. Там не просто заметили старые элементы, а построили игровые зоны с нуля.

К концу 2025 года в Озерах планируют установить четыре современных детских городка: вблизи дома № 58 на улице Ленина, у домов № 3 и № 35 в микрорайоне имени Маршала Катукова, у сквера возле автостанции «Озеры». Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Всего в этом году в Коломне модернизируют 30 игровых зон для малышей.

Отметим, что новые детские площадки оснастят резиновым, ударопоглощающим покрытием и безопасными элементами.