Еще 30 человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в сентябре

Свыше 30 жителей аварийных домов Подмосковья переедут в новостройки в Солнечногорске. Они получат квартиры в двух домах в переулке Механизаторов.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, квартиры в новостройках приобрела администрация округа по программе переселения из аварийного жилья. Два корпуса уже построили, сейчас ведется оформление разрешительной документации. В конце сентября туда переедут восемь семей. Общая площадь расселенного фонда превысит 591 квадратный метр.

Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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