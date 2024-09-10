Еще 30 человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в сентябре

Свыше 30 жителей аварийных домов Подмосковья переедут в новостройки в Солнечногорске. Они получат квартиры в двух домах в переулке Механизаторов.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, квартиры в новостройках приобрела администрация округа по программе переселения из аварийного жилья. Два корпуса уже построили, сейчас ведется оформление разрешительной документации. В конце сентября туда переедут восемь семей. Общая площадь расселенного фонда превысит 591 квадратный метр.
Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».