Еще 30 бездомных собак чипировали в Солнечногорске с начала года

Работа по отлову бездомных животных продолжается в Солнечногорске. В этом году на территории округа чипировали 30 собак.

Бездомных собак без специальной бирки в ухе чипируют по программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания». Животное привозят в приют, где после карантина стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют от бешенства и отпускают на волю.

В этом году отловили трех агрессивных собак, которых после прохождения карантина поместят на пожизненное содержание в приют «Ника».

«К сожалению, количество беспризорных животных растет. Уже в сентябре запланировали провести выставку-пристройство животных без владельцев, которые на сегодняшний день содержатся в приюте. В прошлом году такое же мероприятие проходило в нашем парке и оказалось очень эффективным. Многие четвероногие друзья обрели любящую семью и дом», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заявку на отлов бездомных собак можно оставить по телефону отдела сельского хозяйства администрации Солнечногорска: 8 (496) 263-13-30.

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