Еще трое жителей Лосино-Петровского получили жилищные сертификаты

Фото: Телеканал «360»

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил жилищные сертификаты еще трем детям-сиротам. Это стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Жилище».

Цель этой госпрограммы — повысить доступность жилья и обеспечить безопасные и комфортные условия проживания в регионе.

«Каждому из молодых ребят хочется, естественно, чего-то своего. А это программа позволяет молодым людям делать выбор», — прокомментировал Сергей Джеглав.

С начала года жилищный сертификат вручили четырем ребятам из Лосино-Петровского. Совсем скоро такую поддержку получит еще один житель округа из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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