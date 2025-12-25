Еще 3 здравпункта открыли в Егорьевске

В четверг, 25 декабря, в Егорьевске открыли три здравпункта — два фельдшерских и один фельшерско-акушерский. Учреждения суммарно смогут обслуживать почти две тысячи человек.

Медицинские пункты находятся в селе Лелечи, деревнях Поповская и Колычево.

«В новых ФАПах в Егорьевске пациенты могут проконсультироваться с фельдшером, а также пройти вакцинацию, первый этап диспансеризации, оформить рецепт на льготный лекарственный препарат. Также есть возможность проведения телемедицинской консультации с врачом», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Помощь пациентам оказывают по полису ОМС бесплатно.

Запись на прием доступна по номеру телефона 122, через раздел «Здоровье»на региональном сайте государственных услуг, а также при помощи ботов в Telegram и MAX.