Еще 3 выпускника в Жуковском сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Ученики двух образовательных учреждений Жуковского набрали максимальный балл на Едином госэкзамене по русскому языку. Ранее высокие результаты показали еще несколько школьников городского округа.

Стобалльниками стали ученики гимназии № 1 Марина Целищева и Иван Валов, а также ученица школы № 13 Юлия Лычагина. Ранее на тестировании по литературе одна выпускница получила наивысший балл, по химии 100 баллов заработали еще шесть ребят.

Так, по литературе блестящий результат показала Софья Коломенская из школы № 3. По химии 100 баллов набрали Антон Малиновский и Григорий Нерсесов из гимназии № 1, Елизавета Гаврилина и Кира Сурнина из школы № 13, а также Анастасия Никольская и Егор Попов из лицея № 14.

Кроме того, Александра Мартыненко из гимназии № 1, Анастасия Пронская из школы № 13 и Ульяна Лушина из школы № 9 получили 99 баллов на экзамене по химии.