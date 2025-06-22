Еще 3 выпускника из Чехова сдали ЕГЭ по химии и физике на 100 баллов

Выпускники гимназии № 2 в Чехове Егор Сергеев и Мария Смирнова получили 100 баллов на ЕГЭ по химии. Они планируют поступать в медицинский вуз. Среди успешных ребят в Чехове также — Екатерина Лихоконь, которая получила максимальный бал по физике.

Ребята уверены, что терпение и труд помогут добиться результатов.

«Я ожидал, что у меня будет 97 баллов, потому что думал, что допустил ошибку. Оказалось, я все написал правильно. Секрет подготовки — сначала нужно все законспектировать, а потом повторять по своим конспектам. Так информация лучше усваивается», — сказал Егор Сергеев.

Ребята отмечают, волнительно не только решать задания на ЕГЭ, но и ждать результат.

«Я была в восторге. Сначала не поняла, что произошло. Потом полились слезы радости. Готовилась к ЕГЭ два года. С репетитором занималась с 9 класса», — поделилась эмоциями Мария Смирнова.

Оба выпускника мечтают стать студентами медицинского вуза. В арсенале у Егора Сергеева олимпиада, входящая в перечень Министерства науки и высшего образования России, а у Марии Смирновой — золотая медаль. Эти достижения дадут им дополнительные баллы при поступлении.