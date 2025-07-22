Еще 3 водоема очистят в Ленинском округе в 2025 году

За счет муниципалитета в этом году в Ленинском округе приведут в порядок еще три водных объекта. Такие работы проводят регулярно.

В этом году дополнительно очистят Холмистый ручей, а также реки Журавинка и Битца. Работы выполнят за счет средств, полученных от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

«В 2025 году министерство экологии и природопользования Московской области проведет мероприятия по расчистке реки Битца и Булатниковского пруда на ее русле, а также санитарной очистке Пуговичинского пруда на русле реки Купелинка. Запланировано удаление плавающего мусора, излишней растительности, опиловка аварийных деревьев в акватории водных объектов», — отметила заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Также два водоема округа в программу губернатора Московской области «Сто прудов и озер». Этим летом там проведут санитарную очистку.

Отметим, что такие мероприятия в Ленинском округе организуют регулярно. Так, с начала года работы выполили на 93 объектах.