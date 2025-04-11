Еще 3 видеокамеры установили на железнодорожных станциях в Дмитрове

В Московской области уделяют особое внимание обеспечению безопасности на железнодорожных станциях. В Дмитровском округе на платформе Турист и возле остановки Дмитров установили три видеокамеры с функцией распознавания лиц.

Устройства будут фиксировать нарушения правил перехода через пути. За минувшие несколько лет на перегоне в Дмитрове при пересечении железной дороги погибли четыре человека.

В Подмосковье в общей сложности установили свыше 140 камер в опасных местах. Система выявляет нарушения, а также оздает протокол о привлечении человека к административной ответственности. Эта работа позволила снизить на 50% число переходов через пути в неположенных местах.

Чтобы обеспечить безопасность жителей, в регионе ликвидируют несанкционированные подходы к рельсам, строят и ремонтируют пешеходные переходы, а также регулярно проводят профилактические рейды.