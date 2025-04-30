Еще 3 ветеранам во Фрязине присвоили звание почетных жителей города

Во Фрязине обсудили исполнение поручения президента страны о всесторонней поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Вопрос озвучили на совещании в администрации округа.

Участниками встречи стали руководители городских служб и глава Фрязина Дмитрий Воробьев. Так, они рассказали о том, что звание почетных граждан городского округа ранее получили ветераны-фронтовики Александр Тимофеев, Серафим Усков, Анна Библиева и Иван Жучков.

«Чтобы память о подвиге оставалась в сердцах молодого поколения, у подъездов, где живут наши герои, установлены памятные таблички. Теперь каждый прохожий, особенно молодежь, будет знать: здесь живут те, кто сражался за нашу Родину!» — отметил Дмитрий Воробьев.

Другой темой совещания стали обращения от жителей в муниципальный центр управления регионом. По словам главы муниципалитета, благодаря системному мониторингу на запросы удается реагировать оперативно.