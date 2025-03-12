Еще 3 ветеранам в Лосино-Петровском вручили медали к 80-летию Победы

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец поздравила ветеранов в поселке Биокомбината. Она вручила им медали к 80-летию Победы.

С Великой Победой ветеранов поздравили заместитель главы Валентина Тропанец, заведующая отделом социального обеспечения окружного управления социального развития № 7 Ирина Черная и директор муниципального учреждения «Биокомбинатовская ЦКС» Анастасия Черненькова.

Медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вручили труженикам тыла Горностаевой Таисии Фатиховне и Бикину Александру Стерановичу, а также бывшей несовершеннолетней узнице фашистских концлагерей Денисовой Марии Васильевне.

«Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и внимания близких», — поздравила ветеранов Валентина Тропанец.