Еще 3 ветеранам присвоили звание «Почетный гражданин Орехово-Зуевского округа»

Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа

Трем ветеранам Анатолию Ивановичу Виноградову, Владимиру Савельевичу Хольченкову и Александру Ивановичу Шелякину вручили знаки «Почетный гражданин Орехово-Зуевского городского округа». Ранее муниципальные депутаты единогласно приняли решение присвоить звание шести участникам Великой Отечественной войны.

Анатолий Виноградов участвовал в Сталинградской битве, воевал на разных фронтах. После Победы он служил в войсках ПВО, затем работал на железнодорожной станции Орехово-Зуево. Анатолий Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды и 12 медалями.

Владимир Хольченков в 15 лет присоединился к партизанскому отряду в Брянской области. В 1943 году был тяжело ранен и потерял ногу, но не пал духом. После войны он восстанавливал родное село, а затем переехал в Ликино-Дулево, где прожил долгие годы с семьей.

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Александра Шелякина призвали на службу в 18 лет в 336-й стрелковый полк. После войны он переехал в Ликино-Дулево, где много лет работал плотником на Дулевском фарфоровом заводе.

Депутаты Орехово-Зуевского городского округа единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин» шести ветеранам Великой Отечественной войны.

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