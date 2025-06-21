Еще 3 улицы в Дубне вошли в программу «Светлый город» в 2025 году

В Дубне на трех улицах установят фонарные столбы по программе «Светлый город». Самым протяженным участком стала улица Жуковского — подрядчик осветит дорогу длиной 600 метров.

Освещение также появится на улице Правды между домами № 21 и № 25 и на 4-м Речном проезде.

На улице Жуковского фонарные столбы установят на важных для горожан пешеходных маршрутах. Также в городе в рамках общей модернизации наружного освещения планируется замена светильников на 13-ти улицах.

Отметим, в 2024 году по губернаторской программе «Светлый город» светильники заменили на четырех участках, а на трех появились новые линии освещения.

«Работы продолжатся, чтобы на наших улицах было максимально комфортно и безопасно», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.