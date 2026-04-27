Еще 3 тысячи жителей села Быково воспользовались новым переходом через ж/д пути

В поселке Быково в Раменском округе новый подземный переход через железную дорогу за первые дни работы показал высокий спрос. Только за выходные им воспользовались более трех тысяч раз.

Объект открыли раньше запланированного срока.

Переход расположен между станциями Быково и Удельная и связывает Южный проспект с улицей Интернациональной, фактически объединяя ранее разделенные части населенного пункта.

«В будние дни по переходу проходило в среднем от 800 до тысячи человек: наибольшее число пешеходов было зафиксировано в часы пик с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. В выходные дни число пешеходов выросло до 1,5 тысячи человек ежедневно. Переход оборудован с учетом доступа маломобильных граждан и соответствует всем современным требованиям. Рядом с переходом оборудована комфортная пешеходная зона», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Реализация проекта стала частью более масштабного развития транспортной инфраструктуры — строительство перехода связано с запуском путепровода в районе платформы Быково, который открыли в конце 2024 года.

В результате удалось не только повысить безопасность пешеходов, но и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть: автомобилисты больше не теряют время в ожидании на железнодорожном переезде.

«Сейчас с подземным переходом стало намного проще и быстрее. Обычная вроде вещь, но реально облегчила жизнь», — поделилась жительница Быково Евгения.