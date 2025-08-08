Еще 3 тысячи жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

С начала года в Московской области 3309 собственников изменили вид разрешенного использования земельных участков. Ведомство выдало 4838 положительных решений на общую сумму более 3,7 миллиарда рублей.

Для изменения основного вида разрешенного использования необходимо удостовериться, что в муниципальном образовании приняты правила землепользования и застройки.

Если документы утверждены, владелец может обратиться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. Подать заявление можно в любом многофункциональном центре Московской области.

«На сегодняшний день в бюджет региона поступило более 1,4 миллиарда рублей, что почти на 300 миллионов больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов о доходах региона от изменения вида разрешенного использования участков.

Процедура бесплатная, за исключением случаев, когда новый вид использования предполагает жилую застройку. В таких ситуациях законодательством предусмотрена обязательная плата.

Узнать предварительную сумму можно с помощью специального сервиса на портале РПГУ, воспользовавшись услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области».

Получить выписку с информацией об основных характеристиках участка можно несколькими способами: через сайт Росреестра, в офисах Многофункциональных центров, на портале государственных слуг Московской области, на сайте «ФКП Росреестра» или с помощью портала «Национальная система пространственных данных».