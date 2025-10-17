Еще 3 тысячи заявок на установку рекламных конструкций подали в Подмосковье

Около 3,5 тысячи онлайн-заявлений на размещение рекламных конструкций подали в Подмосковье. Оформить документ можно через региональный портал.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Развитие бизнеса» — «Услуги». Получить или аннулировать разрешение на размещение рекламы могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный округ и заполнить форму.

Госпошлина за оформление документа составляет пять тысяч рублей. Услугу оказывают в течение 24 рабочих дней.

В министерстве напомнили, что размещение рекламных конструкций без разрешения запрещено.