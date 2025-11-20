Еще 3 тысячи заявок на согласование рекламных конструкций подали в Подмосковье

Собственники зданий, строений и сооружений в Подмосковья могут онлайн согласовать схему информационно-рекламного оформления. Такой услугой на региональном портале в этом году уже воспользовались почти три тысячи раз.

Схема информационно-рекламного оформления нужна для сохранения облика фасада здания, пояснили в Мингосуправления Подмосковья. Документ должен содержать данные о размещении и размерах конструкций.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Развитие бизнеса» — «Другое». Получить ее могут как обычные жители, так и предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать округ и заполнить форму.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 15 дней.