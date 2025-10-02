Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали более трех тысяч онлайн-заявлений, чтобы изменить статус дома — сделать садовый дом жилым или наоборот. Подать такое заявление можно бесплатно на региональном портале госуслуг, сообщили в Мингосуправлении Московской области.

Подать заявку могут собственники — физические лица, компании или индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизироваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Чтобы садовый дом признали жилым, он должен быть капитальным, стоять на фундаменте, иметь окна, электричество, воду, канализацию, отопление и вентиляцию. Также нужно согласие всех собственников.

Администрация округа принимает решение в течение 13 рабочих дней, а результат придет в личный кабинет заявителя.