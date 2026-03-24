Еще 3 тысячи заявок на выписку из реестра собственности подали в Подмосковье

В Подмосковья доступна комплексная онлайн-услуга «Выписка из реестра собственности». С начала года ей воспользовались более трех тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Комплексные услуги». С ее помощью можно по одной заявке получить данные сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности.

«Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования», — пояснили в министерстве.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.