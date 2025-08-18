Еще 3 тысячи семей оформили разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье
В Московской области действует льготная парковка для многодетных семей. Через портал госуслуг оформили свыше 3,2 тысячи разрешений на бесплатную стоянку машин.
Оставить заявку можно по ссылке.
«Отметим, что льготные разрешения в основном получили легковые легковые автомобили, а также девять машин категории М2, куда входят микроавтобусы», — уточнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Для упрощения процедуры подачи заявления система оснащена подсказками, а искусственный интеллект автоматически проверяет корректность прикрепленных документов, что значительно снижает вероятность отказа.
Право на бесплатную парковку имеют многодетные семьи, зарегистрированные в Московской области. Льгота не предусматривает бронирование парковочного места, а разрешения, выданные в других регионах, на территории Подмосковья не действуют.
Дополнительную информацию о работе платных парковок можно найти на официальном сайте ведомства.
Для консультаций по вопросам оформления льготного разрешения работает специальная горячая линия по номеру +7 (498) 602-13 11.