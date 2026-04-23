Еще 3 тысячи онлайн-заявок на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. С начала года этой возможностью воспользовались более трех тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Пенсионерам» — «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни». Получить выплату могут пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет.

Для оформления выплаты нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В ней нужно указать реквизиты счета, куда поступят деньги. Заявление могут подать как сами юбиляры, так и их представители.

Выплата не зависит от уровня дохода семьи. К последующим юбилеям она будет назначаться без дополнительной подачи заявления.