Еще 3 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на согласование переустройства или перепланировки помещения. С начала года этой возможностью воспользовались более трех тысяч раз.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Другое» — «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения», а также в мобильном приложении «Добродел». Получить ее могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели по социальному договору. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.