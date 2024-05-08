Еще 3 тысячи обектов подключили к сетям «Мособлэнерго» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:26 Еще 3 тысячи обектов подключили к сетям «Мособлэнерго» Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» провела 2,8 тысячи работ по технологическому присоединению к электросетям в первом квартале года на общую мощность 91 МВт. Всего предприятие подключило 32 объекта.

Как сообщили в Минэнергетики Подмосковья, всего в первом квартале года компания обработала 4,5 тысячи заявок на подключение к сетям. Большинско из них направили онлан через «Портал потребителя». В среднем работы проводили за 42 дня. Так, в Пушкино «Мособлэнерго» подключила к электрической подстанции многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья.

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Компания проводит присоединение к сетям юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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