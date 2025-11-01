Еще 3 тысячи мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище в Подмосковье

В последних числах октября в акваторию Иваньковского водохранилища выпустили свыше 3500 мальков сазана. Работы провели под контролем сотрудников государственной ветеринарной службы Московской области.

Мальков выпустили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии при активном содействии ветеринаров терветуправления № 2.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что экологическая инициатива нацелена на сохранение биологических ресурсов водоемов и обеспечение устойчивого развития аквакультуры региона.

Сазан занимает особое место в системе Иваньковского водохранилища и связанных с ним речных артерий, поэтому мероприятия по восстановлению его популяции критически важны для поддержания естественного баланса.

Специалисты осознанно выбрали время для зарыбления. Именно осенью возникают оптимальные условия для адаптации молоди, так как в этот период водоемы обогащены кислородом, а это, в свою очередь, существенно повышает вероятность успешной акклиматизации и зимовки мальков.

Иваньковское водохранилище, которое является одним из крупнейших водных объектов столичного региона, имеет стратегическое значение для рыбного хозяйства. Систематическое проведение зарыбления позволяет не только поддерживать численность ценных пород рыб, но и способствует сохранению биологического многообразия экосистемы.