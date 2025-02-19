Еще 3 тысячи детей участников СВО отдохнут в лагере «Литвиново» в Подмосковье

Дети участников спецоперации летом 2025 года смогут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Туда отправятся около трех тысяч школьников.

Комплекс входит в десятку лучших оздоровительных учреждений России. Гостям предлагают пятиразовое питание и обширную развлекательную программу. Детей во время отдыха сопровождают педагоги, психологи и инструкторы.

«Здесь есть два бассейна, спортивные и тренажерные залы, теннисный корт, ролледром, дартс, бильярд, боулинг, поле для мини-гольфа, три футбольных поля, хоровая студия, клуб литераторов, кружки робототехники и многое другое. Ребята с удовольствием здесь отдыхают, и мы получаем от них много восторженных отзывов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что теперь вдовы бойцов СВО могут поехать в «Литвиново» вместе с детьми.

Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо обратиться в администрацию или в управление социальной защиты своего муниципалитета. Запись на оздоровительную программу можно оформить на портале госуслуг.