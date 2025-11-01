Еще 3 тонны пластика собрали участники экологических игр в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье подвели итоги экологического проекта «Экологические игры 2025», который проходил с апреля по октябрь. Его целью стало привлечение жителей региона к раздельному сбору отходов и формированию полезных привычек.

По 12 городам области в этот период курсировал экомобиль. Проект реализовали совместно с компаниями «Сибур» и «ВкусВилл». Каждые выходные жители могли сдать пластик и получить за это бонусные баллы для покупок.

За время проведения акции удалось собрать 2,9 тонны пластика, который направят на переработку и повторное использование в производстве.

Абсолютным лидером по объему собранных отходов стала Коломна — жители передали 988 килограммов пластика. На втором месте — Долгопрудный с результатом 385 килограммов.

Наиболее востребованным видом сырья оказался прозрачный и голубой ПЭТ, который используют для создания инновационной гранулы. Его собрали 644 килограмма.

Второе место по популярности заняли лотки из полипропилена — 495 килограммов.

Самыми активными месяцами проекта стали май и сентябрь, когда жители региона сдали 573 и 755 килограммов пластика соответственно.

Экомобиль принимал отходы в Мытищах, Балашихе, Химках, Видном, Люберцах, Подольске и других муниципалитетах.

Акция продемонстрировала высокий интерес жителей региона к теме экологии и подтвердила, что привычка сортировать отходы постепенно становится нормой.