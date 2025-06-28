Еще 3 спортивных комплекса отремонтируют в Дубне в 2025 году

В спортивном комплексе «Руслан» отремонтируют входные группы. Также в планах — централизовать системы вентиляции этажей в одну диспетчерскую, чтобы упростить управление и обслуживание.

В спортивном комплексе «Волна» частично благоустроят территорию — организуют газон вокруг хоккейной коробки, а также обновят стены, полы, потолки и освещение в фехтовальном зале. По периметру восстановят ограждение и спроектируют систему освещения вокруг футбольного поля.

Во Дворце спорта «Радуга» обновят кабинет администрации, несколько коридоров и пандусы, а в августе отремонтируют канализационно-насосную станцию с закрытием учреждения на месяц.

«Наши воспитанники спортивных секций каждый год показывают высокие результаты. За лето проведем ремонты спортивных учреждений, в том числе по заявкам от наших спортсменов, чтобы к новому учебному году все было готово для проведения тренировок», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров