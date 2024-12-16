Еще три социальных объекта поставили на кадастр в Подмосковье

Еще три социальных объекта поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Это школа, детский сад и поликлиника в разных городских округах.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, в Лыткарине поставили на кадастровый учет учебный корпус гимназии № 4. Он рассчитан на 270 мест. Площадь четырехэтажного здания превысила 5,5 квадратного метра.

В Одинцове достроили детский сад в жилом комплексе «Сколковский». Он сможет принять 200 воспитанников. Здание площадью свыше 3,6 квадратных метра рассчитано на девять групп.

В Ивантеевке на учет поставили поликлинику на 300 посещений в смену. Там будут работать 84 специалиста. Жители смогут получать помощь в учреждении в будни с 09:00 до 21:00.

Как отметила заместитель руководителя подмосковного Росреестра Дарья Пронина сроки постановки на кадастровый учет ускорили для социальных объектов. Это позволяет ускорить их открытие.