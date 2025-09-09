Еще 3 снаряда времен ВОВ обезвредили в Волоколамском округе

Снаряды во время сбора грибов в деревнях Сапегино и Тимонино нашли местные жители.

Еще один взрывоопасный предмет обнаружили на 123-м километре трассы М-9 «Балтия» во время работ по расширению проезжей части.

Специалисты, прибывшие на место, выяснили, что речь идет о снарядах калибрами 76, 105 и 122 миллиметра.

«Взрывотехники поместили их в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — пояснила заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова.