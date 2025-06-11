Еще 3 случая незаконной торговли пресекли в Балашихе

В Балашихе продолжается борьба с незаконной торговлей, специалисты управления потребительского рынка и услуг городской администрации провели рейды, направленные на выявление нарушений. В ходе проверок обнаружено три случая торговли в неустановленных местах.

По каждому нарушению составлены протоколы по статье 4.7 Кодекса об административных правонарушениях Московской области. Нарушителям грозят штрафы от 2,5 до пяти тысяч рублей. Дела переданы на рассмотрение мировым судьям.

Подобные нарушения не только подрывают эстетический облик города, но и создают риски для безопасности покупателей, так как несанкционированная торговля часто проводится без соблюдения санитарных норм и правил.

С марта 2025 года такие рейды в Балашихе проводятся регулярно. За это время к ответственности привлечено уже более 10 человек. Проверки на предмет несанкционированной торговли проходят еженедельно, чтобы обеспечить порядок и соблюдение закона в сфере торговли.