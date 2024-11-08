Еще 3 случая незаконного сброса отходов пресекли в Подмосковье

Три попытки незаконного сброса мусора предотвратили в Коломне, Красногорске и Щелкове. Нарушителей выявили инспекторы эконадзора и сотрудники полиции в ходе рейдов.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в Коломне водитель самосвала пытался выгрузить строительный мусор на открытый грунт. Вблизи села Николо-Урюпино под Красногорском также выявили незаконные пункты приема отходов, а около деревни Назимиха в Щелкове несколько раз выявляли попытки образования стихийных свалок.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности. Всего инспекторы задержали четыре самосвала.

Кроме того, на минувшей неделе камеры выявили 24 случая незаконного перевозки стройотходов. Общая сумма штрафов составила 363 тысячи рублей.