Еще 3 случая незаконного сброса отходов пресекли в Подмосковье

Три попытки незаконного сброса мусора предотвратили в Коломне, Красногорске и Щелкове. Нарушителей выявили инспекторы эконадзора и сотрудники полиции в ходе рейдов.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в Коломне водитель самосвала пытался выгрузить строительный мусор на открытый грунт. Вблизи села Николо-Урюпино под Красногорском также выявили незаконные пункты приема отходов, а около деревни Назимиха в Щелкове несколько раз выявляли попытки образования стихийных свалок.
Всех нарушителей привлекут к административной ответственности. Всего инспекторы задержали четыре самосвала.
Кроме того, на минувшей неделе камеры выявили 24 случая незаконного перевозки стройотходов. Общая сумма штрафов составила 363 тысячи рублей.
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