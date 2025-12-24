Еще 3 сироты получили собственное жилье в Дмитровском округе

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил ключи от новых квартир троим юным жителям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дмитрию и Александру Пискловым, а также Валерии Шмаковой администрация предоставила жилые помещения по договорам специализированного найма.

Все квартиры находятся в новых домах, в них сделан хороший ремонт. В ближайшее время молодые люди смогут переехать туда. Каждый новосел также получил в подарок от главы округа микроволновую печь.

«Мы очень признательны за заботу о нас! Хорошо, что наши квартиры рядом — будем ходить друг к другу в гости. Сейчас будем покупать мебель, обустраиваться», — поделились братья Пискловы.

Михаил Шувалов отметил, что программа по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно реализуется в Дмитровском округе по поручению и под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего с начала года квартиры получили 27 молодых жителей муниципалитета.

«Важно, что реализация этой программы дает им отличные возможности для самореализации и устройства самостоятельной счастливой жизни», — сказал Михаил Шувалов.