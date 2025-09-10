Еще 3 сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и председатель Совета депутатов Татьяна Голод вручили жилищные сертификаты участникам региональной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области». Обладателями новых квартир станут три семьи: Васютины, Макаровы и Брагины.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева на переселение жителей из аварийного фонда выделили 2,4 миллиарда рублей. Обладатели сертификатов могут самостоятельно подобрать новую квартиру в любой точке региона.

«Еще из роддома меня принесли именно в эти стены. Теперь настает новый этап жизни — у нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съемным квартирам — это настоящее счастье», — поделилась одна из участниц программы переселения — жительница дома № 9 по проезду Горького Татьяна Брагина.

Сергей Джеглав пожелал семьям уюта и добра в новых квартирах.