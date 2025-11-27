Еще 3 семьям из Подольска вручили сертификаты на приобретение нового жилья
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил три сертификата на приобретение нового жилья по госпрограмме для переселецев из аварийного фонда. Купить жилье по нему можно в любом городе Подмосковья.
«Была инициирована уже второй год программа по вручению сертификатов, когда каждый житель Подмосковья может воспользоваться им, приобрести себе жилье, то, которое он захочет, и соответственно переехать из не только морально, но и физически аварийных помещений в новое комфортное жилье, позволяет каждому быстро решить свою социально-значимую проблему», — сказал Григорий Артамонов.
Сертификаты получили Ольга Тазимова, она присмотрела квартиру в Подольске и Лилия Гришина. Дочь последней купит жилье в Мытищах.
Отметим, что по такому сертификату можно приобрести новое жилье в любом городе Подмосковья. Получить его могут собственники, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года и включены в программу переселения.