Еще 3 семьи получили ключи от новых квартир в Коломне

В Коломне при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева успешно реализуется государственная программа, направленная на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется расселить 48 ветхих многоквартирных домов общей площадью свыше 32 тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Александр Гречищев отметил, что срок расселения всех 48 домов установлен до 31 декабря 2029 года. «Мы ускорим этот процесс. Жители получат благоустроенные квартиры значительно раньше установленного срока — до 1 сентября 2027 года», — сказал руководитель муниципалитета.

26 ноября Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин вручили ключи от новеньких квартир в Подлипках трем коломенским семьям.

«Благодарю всех участвующих в нашем переселении за такой подарок, за прекрасное жилье. Это действительно для меня большая радость! Прекрасный район, в который я была влюблена, на самом деле, когда его только строили. Я очень хотела сюда переехать», — рассказала Наталья Шулика. В новую двухкомнатную квартиру в Подлипках она переезжает вместе с мамой.

Всего в 2025 году администрация Коломны приобретает 30 благоустроенных квартир для 104 человек, проживающих в аварийном фонде. 21 семья получит ключи от нового жилья до конца декабря, еще девять квартир передадут новым владельцам в первом квартале 2026 года.