Еще 3 семьи переехали в новое жилье из аварийного фонда в Богородском округе

Богородский округ является активным участником госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В торжественной обстановке глава Богородского округа Игорь Сухин передал жителям ключи от новых, современных квартир.

Утро 15 июля началось с очень приятного момента. В стенах администрации округа, в ходе оперативного совещания, состоялось вручение ключей.

Три семьи стали счастливыми обладателями комфортабельного жилья в многоквартирном доме по адресу: город Ногинск, улица Юбилейная, дом 14-б.

В рамках реализации данной госпрограммы расселению подлежат аварийные многоквартирные дома по адресам: город Ногинск, улица Картонный тупик, 22/1; город Электроугли, улица 1-й Троицкий переулок, дом 8 и 10-а.

Новый, многоквартирный дом расположен крайне удачно, в зеленой зоне Ногинска, недалеко от центра города, с развитой инфраструктурой, где есть и детские сады, и школы, и новая детская площадка во дворе.