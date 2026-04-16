Еще 3 санитарные рубки пройдут в Истре весной

В Истринском филиале ГАУ МО «Мособллес» активно проходят санитарно-оздоровительные мероприятия, цель которых — улучшить состояние лесов и снизить вероятность лесных пожаров. Сейчас специалисты приступили к работам сразу в трех лесных массивах.

Санитарные рубки пройдут рядом с СНТ «Лесные дали» в поселке Курсаково, у СНТ «Минтрансстроевец-2» и вблизи СНТ «Живописный». Во время работ удалят больные, поврежденные и сухостойные деревья. После этого порубочные остатки сожгут. Делают это только при подходящих погодных условиях и с обязательным согласованием с органами пожарной безопасности, чтобы минимизировать риски для природы и жителей.

Благодаря санитарным рубкам останавливается распространение вредителей и болезней леса, предотвращается возможность пожара. Также они помогают сохранить здоровье лесных насаждений; повысить пожарную безопасность и улучшить экологическую обстановку в регионе.