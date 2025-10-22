Еще 3 противопожарных водоема очистят в Можайском округе

Работы по очистке трех противопожарных прудов подходят к завершению в деревнях Захарьино, Бородино и Коровино. Эта задача напрямую связана с безопасностью жителей Можайского округа и защитой от одной из самых серьезных угроз для сельских территорий — пожаров.

Специалисты использовали для приведения водоемов в порядок целый комплекс современной техники: экскаваторы, самосвалы и специальное оборудование — земснаряд, который позволяет эффективно удалять донные отложения, ил и скопившийся мусор. В результате очистка выполняется более качественно.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова отметила, что применялись современные технологии, чтобы обеспечить не просто поверхностную, а капитальную очистку. «Безопасность и комфортная среда для жизни в поселениях — наш абсолютный приоритет», — подчеркнула она.

Напомним, что в Можайском муниципальном округе уже очищено 12 водоемов. Эти работы — важная часть программы по обеспечению пожарной безопасности и поддержанию экологического баланса в муниципалитете.