Еще 3 проекционных пешеходных перехода установили в Можайском округе

В Можайском округе продолжается работа по повышению безопасности на дорогах. На муниципальной дорожной сети установили еще три проекционных пешеходных перехода.

Новые объекты появились на улице 20 Января между двумя кругами, на улице Российской и на улице Желябова рядом с отделом полиции. Работы были проведены рамках реализации мероприятий, утвержденных комиссией по Безопасности дорожного движения.

Как отметил начальник дорожного отдела Павел Кондратьев, установка таких переходов особенно актуальна в зимний период, когда темнеет рано.

«Монтаж проекционных пешеходных переходов имеет огромное значение для безопасности. Всего таких объектов теперь десять на муниципальной дорожной сети», — подчеркнул он.