Еще 3 попытки загрязнения окружающей среды пресекли в Подмосковье

Специалисты Минэкологии Подмосковья пресекли три случая незаконного сброса отходов и загрязнения стоков. Нарушителей выявили в Истре, Богородском округе и Чехове.

Как рассказали в министерстве, один из случаев произошел вблизи села Павловская Слобода в Истре. Там инспекторы совместно с полицейскими пресекли сброс отходов с самосвала. Автомобиль задержали.

Еще один случай произошел рядом с селом Пашуково. Там обнаружили источник сброса сточных вод. Его оперативно затампонировали.

Вблизи села Пешково предотвратили сброс мусора, образованного после промывки бетоносмесительной установки. Нарушителя привлекли к ответственности.