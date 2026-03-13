Еще 3 Парты Героя открыли в Серпухове

Мемориальные парты в память о выпускниках, погибших в зоне боевых действий, появились в Дашковской школе. Церемонию провели в честь Андрея Зикеева, Вячеслава Осипова и Петра Хрычикова.

Андрей Зикеев был мобилизован в первые дни специальной военной операции и погиб 22 апреля 2023 года под Красногоровкой. Посмертно награжден Орденом Мужества. Вячеслав Осипов добровольцем ушел на фронт в 2022 году, служил командиром отделения разведки. Погиб 8 сентября 2023 года в районе Клещеевки. Он также посмертно удостоен Ордена Мужества. Петр Хрычиков — офицер, майор запаса, выпускник Серпуховского высшего военного командного училища. В 2022 году вернулся на службу, однако скончался 4 февраля 2026 года от ранений на государственной границе.

По поручению главы округа Алексея Шимко в мероприятии участвовали его заместитель Мария Барышева и депутат Александр Булатов. Всего в округе установлены уже 34 такие парты.

Алексей Шимко отметил, что важно сохранять память о защитниках и воспитывать патриотизм у молодежи. Пример героев будет вдохновлять учеников на смелые и добрые поступки.