Еще 3 округа Подмосковья запустили ИИ-патруль для поиска земельных нарушений

Подмосковье внедрило уникальную технологию для поиска нарушений земельного законодательства. Теперь за порядком использования участков следит ИИ-патруль — система в автомобиле муниципальных служб контроля. Ее запустили еще в трех Подмосковных округах.

Иномарки со специальными камерами теперь работают в Подольске, Серпухове и Химках. Первыми стали пользоваться новой технологией можайские инспекторы.

«Это новшество значительно ускорило процесс мониторинга территорий и сделало его гораздо более точным. За короткий срок система показала следующие результаты: в Подольске зафиксировано 3118 нарушений, а в Можайском округе — 1216 случаев незаконного использования земли», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что сейчас готовятся присоединить к проекту Долгопрудный, Наро-Фоминск и Шатуру.

Разработка умных технологий для земельного контроля продолжается. Недавно, по словам Фирсова, завершилось обучение нейросети для обнаружения коммерческих вывесок на участках. Скоро для нее введут и дополнительные функции — ИИ будет сопоставлять вывески с информацией из Росреестра о видах разрешенного пользования. Проектом занимаются сотрудники Минимущества, Мингосуправления и ООО «Софтлоджик».

Камеры, контролирующие земли, прикрепляются внутри автомобиля у зеркала заднего вида. Блок для их работы потребляет минимальное количество энергии и может функционировать даже в холод.

При выявлении нарушений владельцам участков направляется извещение через личный кабинет, а после наступает административная ответственность, повышение кадастровой стоимости и рост земельного налога.